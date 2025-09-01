اعتراف صادم للحكم بشأن ركلة جزاء برشلونة ضد رايو فاليكانو

مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو كثيرا ما تثير الجدل في الأوساط الرياضية الإسبانية، وهذه المرة كان بطل الواقعة الحكم بوسكيتس فيرير. فبعدما تقدم البلوجرانا عبر لامين يامال من ركلة جزاء في الدقيقة 40، عاد أصحاب الأرض للتعادل في الشوط الثاني.

الإثارة لم تكن في النتيجة فقط، بل في ظروف احتساب ركلة الجزاء، التي جاءت أثناء تعطل تقنية الفيديو، حين أبلغ الحكم قائدي الفريقين بتوقف الـVAR، ثم احتسب المخالفة على تشافاريا لمصلحة يامال، ما أثار غضب لاعبي رايو كثيرًا.

وفي النفق المؤدي لغرف الملابس، فجر إيسي لاعب رايو مفاجأة، مؤكدا لزملائه أن الحكم اعترف بخطئه قائلا: "لقد اعترف بأنها لم تكن ركلة جزاء". وبعد اللقاء صرح لشبكة “DAZN”: "الأخطاء دائما ضدنا.. حدث الأمر نفسه الموسم الماضي أمام الفريق نفسه".

الجدل تصاعد مع احتجاجات لاعبي رايو، الذين رأوا أن القرارات التحكيمية تميل بوضوح لمصلحة برشلونة.. فما رأيكم، هل ظُلِم رايو فاليكانو؟