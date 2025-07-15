حسناء أوكرانية تتحدى بوتين.. من هي يوليا سفيريدينكو؟

امرأة تقود الحكومة في وجه بوتين، الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعين يوليا سفيريدينكو رئيسة لوزراء أوكرانيا، لتصبح ثاني امرأة تتسلم هذ المنصب بعد يوليا تيموشينكو.

ولدت سفيريدينكو في مدينة تشرنيغوف عام 1985، لعائلة من الطبقة المتوسطة، درست الاقتصاد وإدارة المنافسة، وحصلت على ماجستير من جامعة كييف الوطنية.

واشتهرت بتفوقها الأكاديمي منذ سنواتها الأولى، قبل أن تعمل لمدة 7 سنوات في الصين كممثلة لمنطقتها الإدارية، حيث ساهمت في توقيع أول اتفاقية شراكة تنموية بين تشرنيغوف ومدينة ووشي الصينية.

هذا الدور عزز خبرة يوليا سفيريدينكو في العلاقات الدولية والتجارة، وجعلها وجها مألوفا في الدوائر الاقتصادية.

وفي عام 2020، انضمت إلى الرئاسة كمستشارة اقتصادية، ثم سرعان ما صعدت يتم تعيينها وزيرة للاقتصاد ونائبة لرئيس الوزراء عام 2021.

وخلال الحرب، أصبحت العقل الاقتصادي للحكومة، وشاركت في وضع استراتيجيات العقوبات على روسيا، وساهمت في تأمين اتفاقيات دولية للمعادن النادرة وإعادة الإعمار.

يُعرف عنها بأنها شخصية صارمة، ولا تُكثر من الظهور الإعلامي، لكنها تملك حضورا قويا في غرف التفاوض وهي صاحبة الجملة الشهيرة "لسنا فقط من نقاتل في الجبهة.. اقتصادنا يقاتل معنا".

ومنذ اندلاع الحرب، برزت المرأة الأوكرانية كركيزة أساسية في مختلف ميادين الدولة، حيث انضمت آلاف النساء إلى الجيش والدفاع المدني، وساهمت نائبات في البرلمان بوضع سياسات الطوارئ، قبل أن تُعين يوليا سفيريدينكو رئيسة للوزراء تتويجا لدورها الفاعل منذ بدء الحرب.