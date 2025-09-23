خدوش وتلف سريع.. آيفون 17 تحت مقصلة الانتقادات (فيديو إرم)

أثار العديد من مستخدمي آيفون 17 الجديد قلقًا بعد اكتشاف مشكلة تتعلق بمقاومة الخدوش.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، تبين أن أجهزة العرض في متاجر أبل أظهرت خدوشًا واضحة بعد ساعات قليلة من الاستخدام، إذ كانت الأجهزة الأكثر تأثرًا هي آيفون 17 برو باللون الأزرق وآيفون 17 آير باللون الأسود.

صانع المحتوى التقني زاك نيلسون أجرى عبر قناة "Jerry Rig Everything" اختبار خدش باستخدام أدوات حادة مثل الشفرات والمفاتيح، ليتبين أن نقطة الضعف الرئيسية كانت في حواف بروز الكاميرا؛ إذ لا يلتصق الطلاء المؤكسد بشكل جيد عند الزوايا.

يشير الخبراء إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يعود إلى قرار أبل العودة لاستخدام الألمنيوم في آيفون 17 بدلاً من التيتانيوم الذي كان مستخدمًا في الإصدارات السابقة؛ إذ يعرف الألمنيوم بكونه أكثر عرضة للخدوش مقارنة بالتيتانيوم، وعلى الرغم من هذه المشاكل الجمالية والانتقادات التي طالتها، أكد الخبراء أن الخدوش لا تؤثر في أداء الهاتف أو متانته.