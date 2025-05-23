سفينة حاويات اقتحمت حديقته.. نرويجي يستيقظ على كابوس حقيقي (فيديو)

فتح باب منزله ليجد سفينة حاويات ضخمة بطول 135 مترًا قد جنحت إلى حديقته وتوقفت على بعد أمتار من عتبة الباب..

الصادم في القصة أن صاحب المنزل يوهان هيلبرغ لم يسمع أي شيء أو يلاحظ أن السفينة تحطمت على مقربة من مكان نومه حتى أيقظه جاره المذعور الذي كان يتابع اقتراب السفينة الجانحة من الشاطئ، وفق ما قال صاحب المنزل بعد استيقاظه من النوم.

والصدمة أن المشهد كان غير واقعي تماماً، وأنه لم يسمع شيئاً من الضجة باستثناء جرس الباب..

حتى الآن، لم يُعرف سبب الحادث الذي وقع على ساحل باينيت في النرويج، لكن وفقاً للتقارير الإعلامية فالسفينة "NCL Salten" التي ترفع العلم القبرصي، كانت تسير عبر مضيق تروندهايم باتجاه أوركانجر، عندما خرجت عن مسارها، ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن إصابات.