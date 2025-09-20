"سيأتي دورك".. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد عبد الملك الحوثي

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدًا صريحًا لعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي قائلا له في منشور على منصة إكس: "سيأتي دورك"

ولم يكتف كاتس بالتهديد والوعيد بل قال إن العلم الإسرائيلي سيرفرف فوق العاصمة اليمنية صنعاء وسيُستبدل علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "يا عبد الملك الحوثي، سترسل للقاء حكومتك بأكملها وجميع أعضاء محور الشر الفاشلين الذين ينتظرون في غياهب الجحيم"

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس تهديدات ضد عبد الملك الحوثي.

ففي مايو/ أيار الماضي، قال إنه إذا استمرت الميليشيا في إطلاق الصواريخ فستتلقى ضربات موجعة، وفي أواخر أغسطس/ آب، قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي مع 9 وزراء ومسؤولان آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لهم في صنعاء.