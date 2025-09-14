مع 14 من عائلته.. ضربة إسرائيلية تخطف "ميسي" غزة (فيديو إرم)

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن مقتل الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وأوضح الاتحاد أن الغارة أسفرت عن مقتل محمد و14 من أفراد عائلته، بينهم نساء وأطفال.

أخبار ذات علاقة عائلات ماتت حرقاً.. قصف عنيف على محيط مستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

ويُعد محمد، الذي كان يلقب بميسي غزة، ثاني لاعب من نادي الهلال يُقتل خلال الحرب، بعد زميله مالك أبو العمرين، الذي قُتل أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية شمال القطاع.

وأكد الاتحاد أن الرياضة الفلسطينية تتعرض لخسائر فادحة نتيجة العدوان المستمر، مشيرًا إلى أن الأطفال والرياضيين لم يسلموا من الاستهداف.

ودعا المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين، خاصة فئة الأطفال، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة.