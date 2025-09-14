logo
ميسي غزة
فيديو

مع 14 من عائلته.. ضربة إسرائيلية تخطف "ميسي" غزة (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن مقتل الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وأوضح الاتحاد أن الغارة أسفرت عن مقتل محمد و14 من أفراد عائلته، بينهم نساء وأطفال.

أخبار ذات علاقة

آثار الحريق

عائلات ماتت حرقاً.. قصف عنيف على محيط مستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

ويُعد محمد، الذي كان يلقب بميسي غزة، ثاني لاعب من نادي الهلال يُقتل خلال الحرب، بعد زميله مالك أبو العمرين، الذي قُتل أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية شمال القطاع.

وأكد الاتحاد أن الرياضة الفلسطينية تتعرض لخسائر فادحة نتيجة العدوان المستمر، مشيرًا إلى أن الأطفال والرياضيين لم يسلموا من الاستهداف.

أخبار ذات علاقة

آثار انفجارات في غزة

أنباء عن "حدث أمني".. اندلاع اشتباكات عنيفة غرب غزة (فيديو)

 

ودعا المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين، خاصة فئة الأطفال، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC