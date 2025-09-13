أول لقاء بين ترامب ورئيس وزراء قطر بعد "هجوم الدوحة".. ما تفاصيله؟ (فيديو إرم)

بعد أيام من هجوم إسرائيل على قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيويورك.. فما الذي دار بينهما؟

أخبار ذات علاقة في أول لقاء بعد الضربة الإسرائيلية.. فانس: قطر حليف استراتيجي موثوق

حسبما نقلت شبكة "NewsNation" عن مصدر مطلع، فإن ترامب سعى إلى طمأنة القطريين بأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر بعد اتصال أجراه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما قال المصدر إنهم بحثوا مستقبل قطر كوسيط في المنطقة، والتعاون الدفاعي بعد الضربات الإسرائيلية.

وأشارت الشبكة إلى أن الأطراف توصلوا لنتائج إيجابية وناقشوا الخطوات المستقبلية، فقد كتب حمد المفتاح، نائب رئيس بعثة قطر في واشنطن على موقع إكس: "عشاء رائع مع الرئيس الأمريكي انتهى للتو".

كما انضم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى ترامب ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأعرب الأخير في بيان عن تقدير قطر لـ"شراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها سيادة قطر ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة".