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هبوط كاد ينتهي بكارثة.. بوينغ 737 تصطدم بثلاثة غزلان على المدرج

توفيق الناصري
توفيق الناصري
26 يوليو 2025، 7:20 ص

شهد مطار كودياك في ولاية ألاسكا، صباح الخميس، حادثة غريبة بعدما اصطدمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بثلاثة غزلان أثناء هبوطها على المدرج.

وقعت الحادثة حوالي الساعة 8 صباحًا، عندما ركضت الغزلان فجأة على المدرج، ما أدى إلى مقتل اثنين منها على الفور.
ورغم الاصطدام، تمكنت الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من الوصول إلى بوابة الركاب بسلام، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

لكن الطائرة تعرضت لأضرار في نظام الهبوط، وتم إخراجها من الخدمة مؤقتًا.

السلطات بدأت التحقيق في الحادث وأسباب دخول الغزلان إلى المدرج.

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