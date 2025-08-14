"ياسمين ليست فتاة".. شاب متنكر بهيئة أنثى يثير غضب المصريين

تخيّل أن هذه التي تراها ترقص أمامك ليست امرأة… بل شاب في الثامنة عشرة من عمره.

الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على صاحب حساب تيك توك الشهير "ياسمين تجعل الحجر يليين"، بعد أن تبين أنه يستخدم أدوات تجميل وملابس أنثوية لابتكار محتوى خادش للحياء.

الهواتف والحواسيب التي كانت بحوزته مليئة بمقاطع جنسية وألفاظ خادشة، تم بثها لتحقيق أرباح عبر المشاهدات.

الواقعة أثارت جدلًا على مواقع التواصل في مصر، بين استهجان واستغراب من الحيلة التي خدعت الجميع.

المتهم الآن تحت التحقيق، والأدلة تحت فحص دقيق لمعرفة مدى حجم المخالفات وكل من تورط في القضية."