بعد انتشار فيديو صادم... القبض على متحرش بسائحة أجنبية في القاهرة

تعرضت سائحة أجنبية للتحرش ومحاولة السرقة أثناء قيادتها دراجة نارية قرب مقابر الإمام الشافعي في القاهرة، حيث اقترب منها سائق توك توك، تحدث معها لثوانٍ، ثم حاول الاعتداء عليها وانتزاع المال منها بالقوة.

صرخت السيدة طلبًا للمساعدة، بينما فر السائق هاربًا. لكن ما حدث تم توثيقه بواسطة كاميرا مثبتة على دراجتها حيث انتشر مقطع الفيديو بسرعة على مواقع التواصل، وأثار موجة غضب واسعة.

وزارة الداخلية المصرية تحركت فورًا، وأعلنت في بيان أنه تم ضبط المركبة وتحديد هوية السائق خلال ساعات في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم التحفظ على المركبة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه..