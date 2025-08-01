بسبب "تيندر".. غيرة قاتلة تنهي حياة شاب على يد حبيبته

لم يكن أحد يتوقع أن تتحول مشاعر الغيرة والخذلان إلى نوبة قاتلة، تُزهق فيها روح شاب على يد من أحبها يومًا.

في فجر يوم عيد الميلاد، شهدت مدينة ستافورد البريطانية جريمة قتل صادمة راح ضحيتها شاب يُدعى لويس برايس (31 عامًا)، على يد شريكته السابقة كيرستي كارلس (33 عامًا)، التي طعنته في قلبه بسكين مطبخ، بعد أن دفعها الغضب والغيرة إلى الانتقام منه.

قبل ساعات من الجريمة، أرسلت كارلس رسالة تهديد لبرايس، وذلك بعد أن رأت حسابه نشطًا على تطبيق "تيندر"، ما أشعل غيرتها. وبعد ليلة من تعاطي الكحول والمخدرات، قررت تنفيذ تهديدها، فاستقلت سيارة أجرة إلى منزله، وهناك لاحقته في الحديقة الخلفية وطعنته طعنة قاتلة.

كاميرات المراقبة وثّقت لحظة الهجوم، بينما كشفت النيابة خلال المحاكمة عن سجل طويل من العنف والتهديدات من جانب كارلس، مؤكدة أن الضحية سبق أن اشتكى منها وشعر بالخوف من تصرفاتها.

وقضت محكمة التاج في مدينة ستافورد غرب إنجلترا، بسجن المرأة مدى الحياة مع حد أدنى لا يقل عن 25 عاماً.