داخل عالم المليونيرة الأكثر بخلاً.. قواعد صارمة وعادات غير متوقعة

هذه السيدة الأمريكية تدعى إيمي إليزابيث و تلقّب بـ "أبخل مليونيرة في العالم" بسبب أسلوب حياتها التقشفي الصارم.

إيمي البالغة من العمر 54 عاماً والمقيمة في لاس فيغاس رغم أن ثروتها تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني تقول صحيفة ذا صن إنها تعيش وفق ميزانية لا تتخطى ألف دولار شهرياً وتفرض على نفسها قواعد صارمة للتوفير تصل أحياناً إلى حد الغرابة.

فهي لا تشغّل المياه في منزلها إلا 20 دقيقة يومياً وتكتفي بامتلاك سكين واحد في مطبخ شبه فارغ وتستخدم إسفنجة واحدة لغسل الأطباق حتى تتحلل تماماً.

أما المفاجأة الكبرى فكانت عندما كشفت في برنامج تلفزيوني أنها قدمت لزوجها السابق علبة طعام قطط بدل التونة توفيرًا لبضعة سنتات.

ولا يتوقف تقشفها عند المطبخ إذ تفضل الاستحمام بمياه باردة لتوفير 80 دولارًا في فواتير الطاقة وتقود سيارة موستانغ قديمة منذ عام 1996 رافضة ركوب الطائرات رغم رحلاتها المتكررة.. حتى منزلها الفخم لم تشتره بل كان هدية من زوجها السابق بعد الطلاق.

بالنسبة لإيمي الادخار ليس مجرد عادة بل فلسفة حياة تقول للصحيفة "قد يراني البعض غريبة لكنني لا أهتم.. المهم أنني أوفر المال".