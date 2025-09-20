فقدا والديهما في القصف.. طفلان غزّيان يهزان ضمير العالم (فيديو إرم)

في مشهد مؤلم من قطاع غزّة، وثّق مقطع فيديو طفلًا حافي القدمين، يحمل شقيقته الصغيرة على ظهره، بينما يسير وسط ركام الأبنية المدمّرة في منطقة سكنية تعرضت للقصف.

الطفلان فقدا والديهما في القصف الأخير، ولم يتبقّ لهما سوى بعضهما البعض.

تظهر علامات الصدمة على وجه الطفل، فيما يظهر الذهول والخوف على وجه الطفلة، وسط غياب كامل لأي مظهر من مظاهر الأمان أو المساعدة.

يأتي هذا المشهد في ظل استمرار العمليات العسكرية التي خلّفت آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.

منظمات حقوقية تؤكد أن ما يجري يمثل كارثة إنسانية متصاعدة، وتطالب بتدخل دولي فوري لحماية المدنيين، وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان العالقين في مناطق القصف.