"سبنس".. أول مسلم يمثل منتخب إنجلترا لكرة القدم (فيديو إرم)

في مساء يصعب نسيانه، احتضن ملعب بلغراد مشهدًا أسطوريًا للمنتخب الإنجليزي في تصفيات مونديال 2026، فقد افتتح لاعب توتنهام الإنجليزي جيد سبنس مسيرته الدولية كأول مسلم يُمثل منتخب إنجلترا لكرة القدم للرجال.

أخبار ذات علاقة أكثر لاعب أبهر جماهير منتخب إنجلترا في مباراة أندورا

شارك سبنس في المباراة بديلًا، وأسهم في فوز إنجلترا الساحق على صربيا بنتيجة 5‑0 في الجولة الخامسة من التصفيات، لتعزز إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ألبانيا في المركز الثاني.

عقب اللقاء، عبر سبنس عن دهشته قائلا: "تفاجأت لأنني لم أكن أعلم أنني أول مسلم، لذا فهو أمر مبارك"، وأضاف: "من الرائع أن تصنع التاريخ، وآمل أن ألهم الأطفال في جميع أنحاء العالم بأنهم قادرون على النجاح، بإمكانهم أن يفعلوا ما أفعله أنا".

أخبار ذات علاقة يريد إعادته إلى إنجلترا.. مانشستر يونايتد يحلم بنجم الهلال السعودي

ويمثل ظهور سبنس لحظة مميزة للمسلمين البريطانيين، في ظل تمثيل ضئيل لهم رغم كونهم يشكلون نحو 6% من السكان.