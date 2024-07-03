رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه بطريقة "مذهلة"

في لحظة "تاريخية" أثارت الإعجاب، ودّع رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته مقر الحكومة بطريقة غير مألوفة.

بعد 14 عامًا من الخدمة كرئيس للوزراء، سلّم روته مهام منصبه رسميًّا لخلفه ديك شوف، واستقل دراجته نحو منزله في لاهاي، محافظًا على تقليده اليومي الذي رافقه طوال فترة ولايته.

ودّع روته عددًا من أصدقائه وزملائه عند بوابة مجلس الوزراء، حيث خرجوا لوداعه فيما كانت عدسات المصورين تلاحقه لالتقاط تلك اللحظات التاريخية التي شهدتها شوارع هولندا.

هذه المراسم البسيطة للغاية لقيت إعجاباً وإشادةً كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي بينما شارك البعض فيديو قديمًا لمارك روته عندما سقط كوب قهوة من يده، وسارع لتنظيف مكانه بدلاً من عاملات التنظيف..

وبينما يغادر روته الحكومة الهولندية ينتقل إلى منصب جديد على الساحة الدولية.. فقد عيّنت دول حلف شمال الأطلسي روته أمينًا عامًا جديدًا للحلف، ليخلف ينس ستولتنبرغ في الأول من أكتوبر..

بمغادرته الحكومة الهولندية على دراجته الهوائية ورئاسته المرتقبة لحلف شمال الأطلسي، يستمر مارك روته في إثارة الإعجاب على الصعيدين الوطني والدولي، ليبقى اسمه محفورًا في الذاكرة السياسية للعالم.