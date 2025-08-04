معجزة طبية.. جنين مجمد منذ 30 عاماً يرى النور أخيراً

في حدث يعيد تعريف مفهوم الزمن وُلد منذ أيام في ولاية أوهايو "أقدم طفل في العالم" من جنين تم تجميده منذ أكثر من 30 عاماً.

تقول شبكة "سي إن إن" إن الطفل ثاديوس دانيال بيرس أبصر النور في 26 من يوليو لزوجين من أوهايو ليندسي وتيم بيرس اللذين لم يتخيلا يوماً أنهما سيكونان جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي.

الجنين الذي جُمد في مايو 1994 كان أحد أربعة أجنة أنشأتها ليندا أرشيرد (62 عاماً) وزوجها باستخدام تقنية التلقيح الصناعي بعدما واجها صعوبة في الإنجاب.

ونجح أحد الأجنة في منح ليندا طفلة بينما بقيت الأجنة الثلاثة الأخرى مجمدة لعقود.

اليوم وبعد أن قررت أرشيرد التبرع بأجنّتها ها هو "أملها الصغير" يعود إلى الحياة و تقول "لطالما أطلقت عليهم لقب آمالي الثلاثة الصغيرة" وتؤكد أن رؤية ثاديوس وهو ينمو يشبه عائلتها أمر يفوق الخيال.

الزوجان بيرس لم يكن هدفهما كسر الأرقام القياسية بل كانا فقط يحلمان بطفل وإذا بالطفل يحمل معه قصة عمرها ثلاثة عقود.