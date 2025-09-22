ذعر في فلوريدا.. رجلٌ وجهاً لوجه مع دب عملاق داخل الحمّام

تحوّل هدوء أحد أحياء مقاطعة ليك في فلوريدا إلى فوضى عارمة بعدما اقتحم دب ضخم منزلاً عبر باب المرآب المغلق.. الذعر بدأ حين دخل إلى غرفة المعيشة حيث جلست والدة صاحب المنزل لتطلق صرخة مدوية "دب في المنزل".

خلال ثوانٍ معدودة عمت الفوضى أرجاء المكان.. الكلاب تنبح بلا توقف والدب المذعور يندفع في الممرات قبل أن يختبئ داخل الحمّام ويقفز إلى حوض الاستحمام.

زيك كلارك رب المنزل أغلق الباب محاولاً حصره لكن عندما بدأ الدب يهاجم الباب بعنف لم يجد بداً من إطلاق النار.. فأطلق رصاصة أولى ثم أغلق الباب قبل أن ينهي المواجهة برصاصتين إضافيتين.

جثة الدب سُحبت إلى الخارج فيما وثّقت لجنة الحياة البرية الأضرار وتعهّدت بمتابعة المنطقة.. كلارك الذي واجه دببة من قبل وصف هذه الحادثة بأنها "الأكثر رعباً في حياته أما السلطات بدورها فدعت السكان إلى الحذر مع اقتراب موسم الخريف حيث يزداد بحث الدببة عن الطعام.