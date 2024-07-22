بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي تعمل منظمة اليونسكو على إعادة إعمار مدينة الموصل عبر مبادرة "إعادة روح الموصل".

مدينة الموصل هي إحدى أقدم المدن في العالم وكانت منذ آلاف السنين نقطة عبور استراتيجية، وجسرا يصل الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وتحتوي معالم تاريخية ومنازل أثرية تعبر عن هوية المدينة.

إرم نيوز وثق المراحل الأخيرة من العمل في منارة الحدباء والمسجد النوري وكنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة بتمويل من دولة الإمارات، إضافة إلى إعادة إعمار مدرسة الإخلاص الصديقة للبيئة وإعادة إعمار المنازل السكنية التراثية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

124 منزلاً تم إعادة إعمارها في مدينة الموصل القديمة كي تكتمل الصورة التاريخية في هذه المدينة وجمال أزقتها القديمة وإعادة الروح إليها بعد الدمار الذي لحق بها.

مبادرة "إعادة روح الموصل" لها الدور الرئيس في إحياء وتحسين الوضع الاقتصادي في الموصل عبر توفير فرص عمل وتدريب الكوادر المحلية على أعمال الترميم ضمن المواصفات العالمية.