قتل أبناءه الثلاثة وطعن زوجته.. كيف كانت نهاية أب مصري؟ (فيديو إرم)

شهدت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال مصر جريمة مروعة، بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة، مريم 12 عامًا، ومعاذ 7 أعوام، ومحمد 4 أعوام، وطعن زوجته الثانية في واقعة صادمة.

ونُقلت الزوجة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة في حالة حرجة، بينما اتصل الأب بجدة الأطفال ليبلغها بموتهم، ثم كتب نعياً لأولاده على صفحته في فيسبوك قبل أن ينتحر بإلقاء نفسه تحت عجلات القطار.

الواقعة المروعة أثارت صدمة واسعة، وسط تساؤلات عن الأسباب والدوافع التي دفعت الجاني لارتكاب هذه الجريمة بحق أسرته.

وكشفت أسرة الزوجة الناجية أنها كانت ترغب في الطلاق بسبب سوء المعاملة. وتواصل النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة.