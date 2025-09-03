قادر على "ضرب" أمريكا.. ما أسرار الصاروخ الصيني "DF-5"؟ (فيديو إرم)

باسل عزام

قادرٌ على الوصول للعمق الأمريكي، وتلّوح به الصين كورقة ردع إستراتيجية لمواجهة أي اعتداء قد يطالها.. فما هو "DF-5" الذي التقطته عدسات المصورين في عرض الصين العسكري؟

"DF-5" صاروخ باليستي عابر للقارات، يصل مداه إلى أكثر من 13 ألف كيلومتر. ويُعتقد أن "DF-5C" قادر على حمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية متعددة مستقلة التوجيه منها النووية.

مفاجأت العرض العسكري الصيني لم تتوقف عند حد "DF-5" أو "الوحش النووي الصيني"، بل شمل ظهور أنواع جديدة من الطائرات المسيّرة المزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تشكيل القتال الجوي غير المأهول.

هذه الطائرات ضمت مسيّرات استطلاع-ضرب متكاملة، و"أجنحة مرافقة" غير مأهولة، وطائرات قتال جوي مسيرة، إضافةً إلى مروحيات غير مأهولة للعمل على متن السفن.

وعلى "شكل ثالوث نووي" قدّمت الصين، للمرة الأولى، قواتها الإستراتيجية البرية، والبحرية، والجوية، في حدث ضخم أقيم بمناسبة مرور 80 عاماً على هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومن سيارته المكشوفة، تفقّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، برفقة 26 من قادة العالم، القوات والمعدات العسكرية في عرض استمر 70 دقيقة بلغت ذروتها الرمزية بإطلاق 80 ألف حمامة سلام، وبالونات ملونة.

فهل العرض برأيك يحمل رسالة سلام أم يوجه رسالة تحذير لجهات معلومة وغير معلومة؟