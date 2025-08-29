"أصول لبنانية" تشعل غضب نائب أسترالي مخضرم (فيديو إرم)

هدد نائب أسترالي مخضرم، بوب كاتر، صحفيًا خلال مؤتمر صحفي حول الهجرة، اليوم الخميس، ولوح بقبضته مهددًا، وقال إنه سبق أن لكم أشخاصًا تحدثوا عن أصولهم اللبنانية.

وعقد كاتر، زعيم حزب كاتر الأسترالي، المؤتمر لمناقشة حضوره المقترح في "مسيرة من أجل أستراليا"، مظاهرة مناهضة للهجرة المقررة في عدة مدن يوم الأحد.

وقال الصحفي أثناء المؤتمر "أنت من أصل لبناني"، فصرخ كاتر: "لا تقل هذا لقد لكمت أشخاصًا من قبل، وعائلتي موجودة هنا منذ 140 عاما".

وأظهرت لقطات تلفزيونية كاتر يصف الصحفي بالعنصرية ويتقدم نحوه ملوحا بقبضته، فيما يُعرف كاتر، البالغ من العمر 80 عامًا، بآرائه الغريبة، ويعد أطول أعضاء المجلس التشريعي الأسترالي بقاء في منصبه.