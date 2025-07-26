هنا الزاهد لـ"إرم نيوز": نجوت من الغرق بأعجوبة في كواليس "الشاطر"

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "الشاطر"، مؤكدة أنه يمثل خطوة فارقة في مسيرتها الفنية، كونه أول تعاون لها مع أمير كرارة، ومصطفى غريب، والنجم اللبناني عادل كرم، وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن أكثر ما جذبها للمشاركة هو طبيعة مشاهد الحركة والأكشن التي تخوضها للمرة الأولى.

وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة خلال التصوير، خاصة أثناء تنفيذ مشهد كادت تغرق فيه لولا تدخل فريق العمل، كما عبّرت عن خوفها من مشاهد مطاردات السيارات؛ بسبب السرعة العالية.

في سياق آخر، تحدّثت عن ظهورها كضيفة شرف في فيلم "المشروع إكس" إلى جانب كريم عبد العزيز، مؤكدة موافقتها الفورية على العمل دون قراءة النص؛ بسبب تقديرها الكبير له فنيًا وإنسانيًا.

أخبار ذات علاقة هنا الزاهد تتحدث عن مرض والدتها وانفصالها عن أحمد فهمي

كما عبّرت عن دهشتها من تطابق قصة فيلم "ري ستارت"، الذي تشارك في بطولته، مع انقطاع الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس. وختمت حديثها بالكشف عن مشاركتها في مسلسل قصير جديد سيُعرض قريبًا على منصة "شاهد"، مؤكدة أن تركيزها حاليًا منصب بالكامل على عملها الفني فقط.