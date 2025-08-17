"فيدرالية أو لا شيء".. الشارع الدرزي يرسم خطاً جديداً مع دمشق

السويداء تنتفض، مشهرة لاءاتها في وجه دمشق.. لا تطالب بالانفصال، بل بقطع العلاقة مع السلطة المركزية.

حراك شعبي متواصل يهز المدينة، في ظل غضب متصاعد من تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات التي تعاني منها المحافظة، أمنياً ومعيشياً.

مصدر سياسي من داخل المدينة، وصف المظاهرات بأنها "رد فعل طبيعي على صمت طويل"، مؤكدًا أن الهدف هو قطع العلاقة مع السلطة المركزية، لا الخروج من الدولة السورية.

ويجري الحديث – بحسب المصدر – عن مشروع لفتح معبر يربط السويداء بالقنيطرة، بعد انهيار الثقة في الضمانات الإقليمية، إلى جانب تشكيل قوة محلية يصل قوامها إلى 5000 مقاتل لحمايتها، بإشراف دولي.

طرح الاستفتاء مطروح بقوة، لا كإجراء رمزي، بل كخطوة لتحديد شكل العلاقة المقبلة مع دمشق. والحديث يدور الآن عن فيدرالية كاملة، لا مجرد لا مركزية إدارية.

وما اعتُبر صادمًا، وفق المصدر، هو أن اجتماع عمّان الأخير تجاهل تمامًا ذكر السويداء، رغم حوادث موثقة كاختطاف عناصر الهلال الأحمر، واستهداف قوافل مساعدات.

هذه التطورات، دفعت سكان المحافظة لإعادة فتح ملف المعبر، لا كخيار، بل كضرورة أمنية وإنسانية.

في ختام حديثه، شدد المصدر على أن الشارع في السويداء تجاوز مرحلة المطالب الجزئية. فالمزاج العام اليوم "لا يقبل بأقل من نظام فيدرالي ينهي سنوات من التهميش والمعاناة".