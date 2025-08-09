وزارة الخارجية العُمانية: ندين ونرفض قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة

logo
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
فيديو

ماذا وراء إيقاف ألمانيا تصدير السلاح لإسرائيل؟ (فيديو إرم)

مرح جنبلاطمحمد زين
مرح جنبلاط,
محمد زين
09 أغسطس 2025، 6:58 ص

في تحوّل لافت، أعلنت ألمانيا وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل حتى إشعار آخر؛ ردًا على خطة تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس أكد أن بلاده لن توافق على أي شحنات عسكرية جديدة، مشددًا على أن أولوية الحكومة هي إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ميرتس عبّر عن "قلق بالغ" تجاه معاناة المدنيين في غزة، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية يجب أن تمر دون عوائق.

تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدّر للسلاح إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، وتشمل صادراتها صواريخ، ذخائر، أنظمة مضادة للدبابات، وسفنًا حربية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC