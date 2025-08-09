ماذا وراء إيقاف ألمانيا تصدير السلاح لإسرائيل؟ (فيديو إرم)

في تحوّل لافت، أعلنت ألمانيا وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل حتى إشعار آخر؛ ردًا على خطة تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس أكد أن بلاده لن توافق على أي شحنات عسكرية جديدة، مشددًا على أن أولوية الحكومة هي إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ميرتس عبّر عن "قلق بالغ" تجاه معاناة المدنيين في غزة، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية يجب أن تمر دون عوائق.

تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدّر للسلاح إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، وتشمل صادراتها صواريخ، ذخائر، أنظمة مضادة للدبابات، وسفنًا حربية.