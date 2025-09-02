تعويض بـ25 ألف جنيه إسترليني بسبب التنمر في العمل

باكستان: مقتل 6 من أفراد الأمن و6 مسلحين خلال هجوم على قاعدة
صدام مقدادي
صدام مقدادي
02 سبتمبر 2025، 5:27 م

قضت محكمة العمل في إدنبرة بمنح ممرضة بريطانية تعويضا قدره 25 ألف جنيه إسترليني، بعد أن تعرضت لتنمر في مكان عملها.

الممرضة المخضرمة مورين هاويسون (64 عاما)، التي قضت أكثر من أربعين عاما في مجال طب الأسنان، انتقلت مؤخرا للعمل في الاستقبال نتيجة إصابتها بالتهاب المفاصل، إلا أنها واجهت سلوكا وصفته المحكمة بـ"المتنمر"، من زميلتها جيسنا إقبال، التي اعتادت تجاهلها والرد على أحاديثها بقلب العيون، إضافة إلى رفض تنفيذ بعض المهام.

وأدى التوتر داخل العيادة إلى إصابة هاويسون بنوبة هلع، وانتهى باستقالتها بعد خلافات حول الأجور.

وشدد القاضي على أن العيادة فشلت في التعامل مع شكاوى الممرضة، ما خلق بيئة عمل عدائية، وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة العيادة بدفع التعويض لصالحها.

