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بعد التوغل الأوكراني في "كورسك" الروسية.. هل دخلت الحرب مرحلة جديدة؟

إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2024، 2:04 ص

خلال اليومين الماضين شنت القوات الأوكرانية هجوماً مباغتاً انطلاقاً من مقاطعة سومي وتوغلت عدة كيلومترات في الأراضي الروسية بمقاطعة كورسك، وهذا أول هجوم كبير تقوم به القوات الأوكرانية بعد فشل هجومها الكبير في صيف عام 2023 في مقاطعة زابوريجيا، ويأتي هذا الهجوم بعد سقوط الدفاعات الأوكرانية في وسط مقاطعة دونيتسك واقتراب القوات الروسية من السيطرة الكاملة على إقليم "دونباس" شرقي أوكرانيا، ويبدو أن غاية القوات الأوكرانية من هجومها على كورسك الروسية هي إدخال القوات الروسية في معارك جانبية واستنزافها لأطول فترة ممكنة، وبعد ذلك قد تقوم بهجوم كبير في مقاطعة دونيتسك لاستعادتها من السيطرة الروسية، وهكذا لو نجح الهجوم الأوكراني قد يتغير مسار الحرب، ولكن هذا صعب ومكلف جداً للقوات الأوكرانية، إزاء تفوق القوات الروسية في الطيران والمدفعية والصواريخ وكذلك القوة البشرية.

روسيا

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