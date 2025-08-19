logo
"شرطة من عالم آخر".. سيول تنشر ضباطا بتقنية الهولوغرام لمكافحة الجريمة (فيديو)

صدام مقدادي
19 أغسطس 2025، 5:22 ص

شرطة ثلاثية الأبعاد تردع المجرمين في سيول.. نعم ما تراه في شوارع العاصمة الكورية لم يعد مجرد خيال علمي، بل واقع أمني جديد.

ففي حديقة جودونغ المزدحمة، يظهر كل مساء بين السابعة والعاشرة ضابط شرطة مجسّم بتقنية الهولوغرام، بطول يتجاوز المئة وسبعين سنتيمترا، مرتديا زيه الرسمي، ليذكّر الناس أن القانون حاضر وأن المراقبة لا تنام.

التجربة التي بدأت في أكتوبر الماضي لم تكن شكلية.. الأرقام تحدثت عن انخفاض بنسبة 22% في معدلات الجريمة داخل الحديقة منذ ظهور هذا الشرطي الافتراضي.

الشرطة الكورية تعتبره أداة ذكية تبث الطمأنينة، وتردع السلوكيات المنفلتة، مع خطط لتوسيع التجربة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

لكن ليست كل الآراء مؤيدة، فالبعض شبّهه بـ"فزاعة إلكترونية" وآخرون سخروا منه وسمّوه "شبح الشرطة".

وبين من يراه ابتكاراً يحمي المجتمع، ومن يعتبره وهما بصريا  يبقى السؤال.. هل نحن أمام شرطة المستقبل؟ أم مجرد تجربة غريبة في شوارع سيول؟

