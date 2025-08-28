"مشهد مؤثر".. صرخة امرأة تونسية تهز المسرح وتثير تعاطفاً واسعاً

لحظة مؤثرة خطفت الأضواء خلال عرض مسرحي للفنان التونسي كريم الغربي وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال العرض تناول كريم الغربي قصة امرأة تم إعلامها بأنها في قائمة انتظار طويلة للحصول على العلاج، والذي قد يستمر لشهور، رغم حاجتها الماسة لعلاج عاجل لأمراض مزمنة، مثل: السرطان.

الفنان الغربي طرح تساؤلات حول مدى العدالة في أن يموت أشخاص قبل أن يصل دورهم في العلاج، وفي لحظة صادمة، انفجرت إحدى الحاضرات بالبكاء والصراخ، معبرة عن واقع آلاف التونسيين قائلة إن "تونس كلها تموت ولا يوجد دواء".

هذه اللقطة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط مطالبات بتسريع توفير الأدوية وتحسين الخدمات في المستشفيات التونسية.

هذا المشهد يأتي في وقت يُصارع فيه العديد من المرضى فترات انتظار طويلة للعلاج في تونس، وهو ما أدى إلى تسجيل حالات وفيات بين المرضى بسبب تأخر الحصول على الأدوية الضرورية.