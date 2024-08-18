إيلون ماسك قد يواجه السجن لمدة 5 سنوات بسبب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.. كيف ذلك؟

بعد أن قررت إيمان خليف مقاضاة المتنمرين على مواقع التواصل وعلى رأسهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمُرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب كثر الحديث عن العقوبة المتوقعة لهما.

المحامي الخاص بإيمان قال إن صاحب منصة "إكس"، كان من ضمن الأسماء التي وردت في الشكوى الجنائية التي أرسلت إلى مركز مكافحة الكراهية عبر الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام، ودونالد ترامب سيكون أيضا هدفًا للتحقيق.

يواجه إيلون ماسك عقوبات بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات مع غرامات قد تصل إلى ما يُعادل 214 ألف جنيه إسترليني إذا فازت إيمان في قضيتها ضدهه.

العقوبات المحتملة لجرائم التنمر الإلكتروني في فرنسا تتراوح بين السجن من عامين إلى 5 سنوات، وغرامات تتراوح بين ما يُعادل 26,000 جنيه إسترليني و 39,000 جنيه إسترليني، كما يمكن أن تُفرض غرامات على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية على الإنترنت تتراوح بين 64,000 جنيه إسترليني و 214,000 جنيه إسترليني.