هل ترغب بحجز طاولة في "أفضل مطعم بالعالم"؟.. إذن فانتظر عامًا كاملًا!

يُصنّف كأفضل مطعمٍ في العالم.. فإذا كنت واحدًا من "الذواقة" الكثر ممن يرغبون بتجربة ممتعة لأطباق مطعم "Disfrutar" التي تُنسج الحكايات عن طعمها "الخرافي"..

فليس عليك إلا أن تتحلى بالصبر إلى حين أن يأتي دورك في "العام القادم"!

المطعم الواقع في برشلونة تصدّر قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، وحاز أعلى التقييمات من مرشدين مرموقين في قطاع السياحة، بمن فيهم "ميشلان"..

وهو ثمرة نجاح الطهاة الثلاثة "أوريول كاسترو وماتيو كاسانياس وإدوارد زاتروش" التي بدأت بذورها عندما التقوا في المطعم الشهير "El Bulli" حيث عملوا معًا تحت إشراف "فيران أدريا وجولي سولير"، واكتسبوا خبرة ثمينة، قادتهم إلى افتتاح ثلاثة مطاعم اثنان منها في برشلونة.

وفي عام 2015، حصل الطهاة الثلاثة على أول نجمة ميشلان، لتتبعها النجمة الثانية عام 2017 فالثالثة عام 2023.

ثم تدرجوا في قائمة أفضل مطعم في العالم من المركز الثالث إلى الثاني، ليحتل مطعمهم المركز الأول للعام الحالي 2024.

وعلى ذمّة موقع "القائمة" الإلكتروني فإن "Disfrutar" يمنحك فرصة تناول وجبة لن تكون مستعدًا لنسيانها مدى الحياة.. فهو موطن "الأطباق الخيالية الرائعة والإتقان غير المسبوق والعرض الممتع".