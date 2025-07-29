بقعة يد ترامب تشعل الجدل مجدداً.. ما قصتها؟

هل حاول دونالد ترامب إخفاء شيء وظهر عن غير قصد؟.. خلال زيارته الأخيرة إلى إسكتلندا، التقطت عدسات الكاميرات صورة ليده اليمنى.. إذْ بدت وكأنها مغطاة بطبقة مكياج داكن، تُخفي تحتها شيئًا أكثر من مجرد لون غريب.

هذه ليست المرة الأولى؛ فبقعة غامضة ومُرتفعة ظهرت على اليد ذاتها قبل أسابيع، تحديدًا بعد إعلان البيت الأبيض عن إصابته بما وصفوه بـ "القصور الوريدي المزمن".

ورغم أن التقارير أكدت أن الحالة شائعة لمن هم فوق السبعين، فإن الغموض ازداد مع محاولات تغطية البقعة ورفض الإفصاح عن طبيعتها الحقيقية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إنها مجرد "تورم بسيط" وإن ترامب بصحة ممتازة. لكن المشاهدات على الأرض تقول غير ذلك.

في مرات كثيرة يظهر المكياج وتُخفى البقعة ويزداد التساؤل هل يخفي ترامب مرضًا جلديًّا مزمنًا؟