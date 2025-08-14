الاتحاد الأوروبي: خطة الاستيطان ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية والضفة الغربية

بتُهمة الجوع.. اعتقال طفلة بريطانية في مطعم يُشعل التواصل
فيديو

اعتقال طفلة بريطانية في مطعم بتهمة "الجوع" (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري
14 أغسطس 2025، 6:09 م

بسبب وجبة سريعة، انتهى يوم طفلة بريطانية بقيود الشرطة، ومشهد اعتقال صادم أشعل الغضب على مواقع التواصل.

الفتاة، البالغة من العمر 13 عامًا، دخلت مطعم "ماكدونالدز" مع أصدقائها قبل الخامسة مساء بدقائق، في محاولة لشراء طعام.

لكن خلال لحظات، تدخّل موظفو المطعم واستدعوا الشرطة، التي حضرت بسرعة وأوقفت الطفلة.

السياسة المثيرة للجدل للمطعم تمنع دخول من هم دون 18 عامًا بعد الخامسة مساء دون وجود شخص بالغ.

مقطع الفيديو المتداول أظهر لحظة الاعتقال، وأثار انتقادات واسعة من مستخدمين اعتبروا ما حدث مبالغًا فيه، وغير إنساني، خاصة أن الطفلة لم ترتكب جريمة، سوى أنها كانت جائعة.

