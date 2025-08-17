قصة أدمت القلوب.. شابة جزائرية تسجن نفسها ربع قرن

أثارت قصة شابة جزائرية صدمة واسعة بعد اكتشاف أنها قضت 25 عامًا في عزلة داخل منزلها، إثر رسوبها في امتحان البكالوريا.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن السيدة، التي تبلغ اليوم نحو 40 عامًا، حبست نفسها طيلة تلك المدة، ورفضت أي تواصل مع محيطها.

الجيران كشفوا أنها كانت تطرد كل من يقترب، قبل أن يبلغ أحدهم السلطات. وتدخلت مصالح الأمن والحماية المدنية وتمكنت من إنقاذها.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو وسط موجة من الاستغراب والغضب، مطالبين بفتح تحقيق حول ظروف الحادثة، معتبرين أن الإهمال الأسري والمجتمعي كان سببًا رئيسيًا لما جرى.