تتأهب إسرائيل لرد محتمل من إيران، في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

فما هي القدرات الجوية في كلا البلدين؟

القوات الجوية الإيرانية:

عدد الأفراد 37 ألف فرد، عشرات الطائرات الهجومية طرازات روسية سوخوي-24، ميغ-29 وطرازات أمريكية قديمة.

أف-4، أف-5، أف-7، أف-14 طائرات مسيرة "انتحارية"، حوالي 10 آلاف طائرة.

الدفاعات الجوية الإيرانية:

تتضمن مزيج من صواريخ أرض-جو وأكثر من 3500 صاروخ أرض-أرض، بعضها يحمل رؤوسا حربية تزن نصف طن.

أنظمة دفاع روسية ومحلية الصنع، أس-300، باور-373، صياد، رعد.

ماذا عن القوات الجوية الإسرائيلية؟

مقاتلات متعددة الأغراض أف-15، أف-16، أف-35 طائرات مسيرة من طراز "هيرون".

قدرات التزود بالوقود طائرات بوينغ 707 معدلة.

الدفاعات الجوية الإسرائيلية:

نظام دفاع جوي متعدد الطبقات آرو-3 لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء.

آرو-2 لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات أقل، مقلاع داود لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وقذائف المورتر.

فلمن ستكون الغلبة في معركة السماء؟