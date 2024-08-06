تتأهب إسرائيل لرد محتمل من إيران، في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران.
فما هي القدرات الجوية في كلا البلدين؟
القوات الجوية الإيرانية:
عدد الأفراد 37 ألف فرد، عشرات الطائرات الهجومية طرازات روسية سوخوي-24، ميغ-29 وطرازات أمريكية قديمة.
أف-4، أف-5، أف-7، أف-14 طائرات مسيرة "انتحارية"، حوالي 10 آلاف طائرة.
الدفاعات الجوية الإيرانية:
تتضمن مزيج من صواريخ أرض-جو وأكثر من 3500 صاروخ أرض-أرض، بعضها يحمل رؤوسا حربية تزن نصف طن.
أنظمة دفاع روسية ومحلية الصنع، أس-300، باور-373، صياد، رعد.
ماذا عن القوات الجوية الإسرائيلية؟
مقاتلات متعددة الأغراض أف-15، أف-16، أف-35 طائرات مسيرة من طراز "هيرون".
قدرات التزود بالوقود طائرات بوينغ 707 معدلة.
الدفاعات الجوية الإسرائيلية:
نظام دفاع جوي متعدد الطبقات آرو-3 لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء.
آرو-2 لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات أقل، مقلاع داود لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وقذائف المورتر.
فلمن ستكون الغلبة في معركة السماء؟