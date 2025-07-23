جدل في ماليزيا بعد انتشار فيديو "نمر زائد الوزن"

تحوّل نمر أسود يُدعى "أبوه" إلى نجم غير متوقع على منصات التواصل في ماليزيا، بعد انتشار مقطع فيديو قصير له يظهر فيه مستلقيًا على جانبه داخل حظيرته بحديقة حيوان "نيجارا" الوطنية.

الفيديو الذي نشر على تطبيق "تيك توك"، سرعان ما حقق أكثر من مليوني مشاهدة وأطلق موجة من التعليقات الساخرة حيث شبّه كثيرون النمر بالدب بسبب حجمه الكبير وكسله الظاهر لكن المزاح لم يخلُ من القلق إذ عبر بعض المتابعين عن شكوكهم بشأن الحالة الصحية للحيوان، متسائلين ما إذا كان يعاني من السمنة بسبب الإهمال أو سوء الرعاية.

المقاطع الجديدة للنمر بدت متناقضة تمامًا مع لقطات سابقة نشرت عام 2023، حيث ظهر فيها أكثر نشاطًا ورشاقة هذا ما زاد من حدة المقارنة، وربما أيضًا من تعاطف الناس معه لكن حديقة الحيوان ردت سريعًا على الجدل الدائر مطمئنة الجمهور: "لا تقلقوا، أبوه يتلقى أفضل رعاية ممكنة، ويخضع لمراقبة دقيقة من الفريق البيطري" وأكدت أن الحيوان يتمتع بصحة جيدة لكنه قد يحتاج فقط إلى القليل من ضبط النظام الغذائي لاستعادة لياقته.