لأن وحوشها جائعة.. حديقة حيوانات تطلب التبرع بـ"حيوانات أليفة"

في خطوة غريبة وصادمة.. أطلقت حديقة حيوانات في الدنمارك نداءً غير مألوف "تبرعوا بحيواناتكم الأليفة لإطعام وحوشنا الجائعة" في دعوة أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل فإن حديقة ألبورج التي تضم أكثر من 1500 حيوان من 126 نوعًا نشرت إعلانًا صريحًا على موقعها الرسمي جاء فيه "هل ترغب في التبرع بحصانك كغذاء؟"، موضحة أنها تقبل بامتنان الخيول الحية التي يتم ذبحها لاحقًا لتُقدَّم طعامًا للضواري.

ولم يتوقف الأمر عند الخيول، بل ذهبت الحديقة إلى أبعد من ذلك عبر حسابها على إنستغرام، حيث دعت إلى التبرع بـ"الدجاج والأرانب وخنازير غينيا" باعتبارها فرائس طبيعية ضرورية للحيوانات المفترسة لتحاكي نظامها الغذائي في البرية.

الحديقة برّرت طلبها قائلة: "نؤمن بعدم إهدار أي شيء ونهدف إلى توفير تغذية طبيعية وسلوك غريزي سليم لحيواناتنا".

ردود الفعل تباينت بين الصدمة والدهشة.. فهل تتبرع أنت بحيوانك الأليف؟