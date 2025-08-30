ضجة حول مصير ترامب.. شائعات الموت تربك أمريكا والعالم يترقب (فيديو إرم)

تسارعت وتيرة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن ضجت بخبر وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل غيابه الملحوظ عن الإعلام وتلميحات نائبه جي دي فانس باستعداده لتولي مهام الرئاسة عند الضرورة.

وقد تصدر وسم "ترامب-ميت" (trump is dead) منصة "إكس" وسط عاصفة من التساؤلات والتكهنات حول مصير ساكن البيت الأبيض.

وتداول مستخدمون صورا قديمة لترامب تظهر بقعا غريبة على يده، وقارنوها بما شوهد على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، ما أجج المخاوف أكثر.

وزاد الغموض اختفاء الرئيس عن البث المباشر لثلاثة أيام متتالية، بالتزامن مع انقطاع مفاجئ في البث الرسمي للبيت الأبيض.

في المقابل، خرج نائب الرئيس جي دي فانس ليطمئن الرأي العام قائلا إن ترامب في حالة صحية جيدة، وهو "آخر من ينام وأول من يستيقظ"، نافيا بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن وفاته.

لكن هذه التصريحات لم توقف موجة التشكيك، إذ طالب كثيرون بظهور مباشر لترامب بالصوت والصورة لإخماد العاصفة.

وتناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تُدعى "هاسكي ماما" على تيك توك، زعمت أنها تلقت "حدسا" بوفاة ترامب في الثالث من سبتمبر عند الساعة العاشرة صباحا أو مساء، بسبب نوبة قلبية.

الفيديو الذي تخطى ثلاثة ملايين مشاهدة أثار سيلا من التعليقات بين من اعتبر الأمر نبوءة تستحق الاهتمام، ومن تعامل معه كمجرد محتوى ترفيهي.

وبين التصريحات الرسمية، والتكهنات، يظل مصير ترامب معلقا بين الحقيقة والشائعة، بانتظار ظهوره العلني ليضع حدا لكل هذا الجدل الذي شغل العالم في الأيام الأخيرة.