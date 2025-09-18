الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدرستين تؤويان نازحين مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإخلاء

logo
لتقليل الفساد
فيديو

لتقليل "الفساد الأخلاقي".. لا إنترنت في أفغانستان بأمر من طالبان (فيديو)

هاني رائد
هاني رائد

أصدرت حركة طالبان، قرارًا يقضي بتقليص خدمات الإنترنت في بعض الولايات وقطعها تمامًا في أخرى، تحت ذريعة "مكافحة الرذيلة" وتقليل "الفساد الأخلاقي".

القرار فرض حظرًا كاملًا على الإنترنت المنزلي والمكتبي عبر الكابل والشبكات المحلية، بينما بقي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة متاحًا، في إجراء طال ولايات عدة وسط تأكيدات حكومية بأنه سيصل مختلف أنحاء البلاد مع الوقت.

أخبار ذات علاقة

مقاتلان من طالبان

حكومة طالبان تقنّن الإنترنت بذريعة "مكافحة الرذيلة"

 القرار يشكل ضررًا كبيرًا للأعمال التي تعتمد على الإنترنت، وللطلبة الذين يدرسون عن بُعد، إضافة إلى صعوبات التواصل مع العالم الخارجي،  بينما تُفيد بعض التصريحات الرسمية بأن بدائل ستُتيح قنوات اتصال جديدة تلبي الاحتياجات الأساسية، لكن لا تفاصيل واضحة عن موعدها أو مواصفاتها.

وتشير بيانات طالبان إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت "آثارًا سلبية" للتطبيقات الإلكترونية على الأسس الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، معتبرة أنها قادت المجتمع نحو "الفساد الأخلاقي".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC