الموت يفجع أهل الفن بـ"كلوديا كاردينالي".. فمن هي؟ (فيديو إرم)

بـ“إرث امرأة حرة وملهمة“ غيب الموت عملاقة سينما الـ 60 في القرن العشرين، الممثلة الفرنسية-الإيطالية كلوديا كاردينالي، التي رحلت عن عمر ناهز 87 عاماً في مقر إقامتها بضواحي باريس، فمن هي، وبماذا نعاها الرئيس الفرنسي؟

نشأت كاردينالي في تونس لعائلة من أصول صقلية، ودخلت عالم السينما في عام 1957، بعد أن فازت في مسابقة جمال بتونس وكانت تعرف بلقب ”أجمل إيطالية في تونس“.

وبعد سلسلة من الأدوار الصغيرة، انطلقت إلى الشهرة العالمية في عام 1963 عندما شاركت في فيلم "1/2-8" للمخرج فيديريكو فيلليني، بينما أدت دور البطولة إلى جانب بيرت لانكستر في فيلم"ذا ليوبارد" في العام نفسه.

مكنتها شهرتها المتزايدة من اقتحام هوليوود، لتظهر في الفيلم الفكاهي"ذا بينك بانذر“ من إخراج بليك إدواردز، وفيلم ”وانس أبون إيه تايم إن ذا وست“ للمخرج سيرجيو ليون عام 1968.

واستمرت في تقديم أفلام بلغات أوروبية متنوعة حتى أواخر حياتها، وقد مُنحت جائزة إنجاز العمر في مهرجان برلين السينمائي عام 2002، وقالت إن التمثيل كان مهنة عظيمة.

أقامت كاردينالي معظم الوقت في فرنسا وكانت صديقة للرئيسين فرانسوا ميتران وجاك شيراك، وفور إعلان وفاتها نعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنها"كانت تجسّد حريةً ونظرة وموهبةً أضافت الكثير إلى أعمال الكبار، من روما إلى هوليوود وباريس.