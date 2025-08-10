"تكشف مكانك بدقة".. خريطة إنستغرام الجديدة تثير موجة غضب

تخيّل أن تطبيق إنستغرام يكشف مكانك بدقة، كل خطوة وكل تحرك.

ميزة جديدة يُطلقها "إنستغرام" تسمح للأصدقاء برؤية موقعك الجغرافي في الوقت الحقيقي عبر خريطة الأصدقاء، بدون علم الكثيرين.

عشرات الآلاف تفاجأوا بمشاركة مواقعهم دون إذن صريح، والغضب يتصاعد بسبب اختراق الخصوصية.

خبراء الخصوصية يحذرون من أن كثيراً من المستخدمين، خاصة المراهقين، لا يدركون حجم البيانات التي يشاركونها، مما قد يعرضهم لمخاطر اجتماعية وأمنية حقيقية.. وفي ظل اتهامات سابقة لشركة "ميتا" باستغلال بيانات حساسة، يزداد التساؤل.. هل نحن فعلاً نتحكم في خصوصيتنا على هذه المنصات؟