"إعلان الطوارئ".. فيروس سريع الانتشار يهدد الصين (فيديو)

فيروس جديد قد يعيد شبح الأوبئة إلى الصين.. مناطق في البلاد تُعلن حالة الطوارئ.. أكثر من سبعة آلاف إصابة بفيروس "تشيكونغونيا"، الذي تفشّى بسرعة في مدينة فوشان الصناعية، قرب هونغ كونغ.

الفيروس الذي يُنقل عبر البعوض، يسبّب حمى حادة وآلاما شديدة في المفاصل، ويستهدف الأطفال، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، بشكل خاص.

السلطات الصينية أطلقت حملة غير مسبوقة للسيطرة على انتشار العدوى.. رشٌ كثيفٌ للمبيدات في الشوارع، وطائرات مسيّرة لتعقّب أماكن تكاثر البعوض، وغرامات على من يترك المياه الراكدة دون تحريك؛ فالماء الساكن بات عدوا محتملا.

حتى الآن، رصدت حالة إصابة واحدة فقط في هونغ كونغ، لكن القلق من تفشٍ أوسع لا يزال حاضرا.

الصين، التي خبرت الوباء، تتحرك سريعا هذه المرة، فهل يكفي ذلك لمنع تحوّل تشيكونغونيا إلى خطر عالمي جديد؟