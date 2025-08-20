أنباء عن مقتله برفقة نساء.. من هو أبو حفص القرشي زعيم "داعش"؟ (فيديو إرم)

على أصوات مروحيات عسكرية تحلق على مستوى منخفض، أعقبها إنزال جوي مفاجئ نفذته قوات التحالف الدولي، استيقظت منطقة أطمة شمالي إدلب، فمن المستهدف ومن كان برفقته؟

‏المصادر المحلية أفادت بأن العملية استهدفت منزلًا يقع قرب شركة كهرباء في المنطقة؛ حيث كان يقيم شخص يُعتقد أنه "أبو حفص الهاشمي القرشي"، زعيم تنظيم "داعش"، الذي تردد أنه يحمل الجنسية الفرنسية، وبرفقته، وفقًا لما تم تداوله، نساء فرنسيات يُعتقد أن لهن ارتباطًا بالتنظيم، ولكن لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد مقتله..

يُوصف أبو حفص بأنه أحد أخطر مهندسي التفخيخ، وذو سجل حافل من الاعتقالات، إضافة إلى كونه مسؤولًا عن تجنيد المقاتلين الأجانب وتنسيق حركتهم في سوريا، ويُعتقد أنه أدى دورًا رئيسيًا في إعادة تنظيم بعض الخلايا النائمة، مستخدمًا هوية أجنبية وتحركات محدودة لتجنب الرصد.

العملية، التي بدأت قرابة الساعة الثانية فجرًا، رافقها حصار محكم لعدة أحياء في المنطقة، واستمر التحليق المكثف في الأجواء أكثر من ساعة، حيث كان إطلاق النار محدودًا، ولم يُسجل أي اشتباك مباشر مع جهات مسلحة محلية، ما يعزز فرضية أن الهدف كان محددًا ومراقبًا منذ فترة.