ما تفاصيل العرض السخي الذي قدمه نتنياهو للسنوار؟

عرض إسرائيلي سخي ليحيى السنوار "هكذا وصف" وجاء في توقيت حساس للغاية.

تل أبيب عرضت على زعيم حركة حماس وعائلته "ممراً آمناً" للخروج من غزة، ولكن بشروط صارمة.

العرض الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" يشترط الإفراج عن الرهائن والتنازل عن السيطرة على القطاع الفلسطيني.

وفقاً لجال هيرش المسؤول الإسرائيلي المكلف بملف أزمة الرهائن الذي صرّح للوكالة الأمريكية قائلاً: "أنا مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته، وكل من يرغب في الانضمام إليهم".

وأضاف هيرش: "نريد عودة الرهائن ونزع السلاح، وجلب نظام جديد يدير غزة" وزعم أن إسرائيل مستعدة أيضاً للإفراج عن السجناء المحتجزين كجزء من أي اتفاق.

الجدير بالذكر أن فكرة النفي لقادة حماس لم تكن جديدة. في مايو الماضي ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة إذاعية فكرة النفي قائلاً "لقد ناقشنا دائماً فكرة النفي، لكن الأهم هو استسلامهم إذا ألقوا أسلحتهم، فإن الحرب ستنتهي."

يأتي هذا العرض في ظل تصاعد التوترات والاتهامات بين حكومة نتنياهو وحركة "حماس" بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب دون أفق واضح لإنهاء معاناة الفلسطينيين من ويلاتها التي أودت بعشرات آلاف الضحايا، وخلّفت أزمة إنسانية غير مسبوقة.