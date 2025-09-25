"ليمان" تشتعل.. روسيا تخوض 4 معارك "فاصلة" في خاركيف (تحليل عسكري)

بعد أن سيطرت القوات الروسية على مقاطعة لوهانسك بالكامل، بدأت تهاجم عدة مناطق في شمال وشرق خاركيف، حيث تخوض أربع معارك فاصلة وحاسمة، وهي "فوفشانسك"، و"فليكا بورلاك"، و"كوبيانسك"، و"ليمان".

وتشهد جبهة خاركيف تطورات عسكرية مكثفة، في سياق تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تحاول موسكو الوصول إلى نهر أوسكال في المناطق الشرقية والشمالية من المقاطعة لإيجاد منطقة عازلة بين خاركيف الأوكرانية ومقاطعة بيلغورود الروسية..

ففي معركة "فليكا بورلاك"، سيطرت موسكو على ميلوفا وأودرادنا، ليصبح واضحاً أن غايتها الوصول للطرق المؤدية إلى فليكا بورلاك، بغية السيطرة على عقدة مواصلات مهمة جداً شرقي خاركيف.

وفي معركة "ليمان"، أحكمت روسيا السيطرة على سردني وشاندريغلوفا على ضفاف نهر نتريوس، ووصلت إلى شرق بلدة يامبول، بعد أن عبرت نهر زيربتس، ما يعني اقترابها من شمال وجنوب مدينة ليمان الاستراتيجية وبالتالي قرب بلوغ غايتها الاستراتيجية في جبهة شرق

