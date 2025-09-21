القوات الروسية تواجه حصارا في دونيتسك وتتقدم في زابوروجيا (تحليل عسكري)

عززت القوات الأوكرانية جبهة دونيتسك، وتحديداً شمالي المقاطعة التي شهدت تقدماً للقوات الروسية أخيراً.

ونفذت القوات الأوكرانية هجمات مضادة بهدف وقف التقدم الروسي، واستعادة المناطق التي خسرتها، وهو ما مكّنها من استعادة السيطرة على بانكيفكا وناكروفكا، خلال اليومين الماضيين، وفرض حصار على القوات الروسية المتقدمة نحو شمال دونيتسك، واقتربت من تضييق الخناق عليها.

أما جبهة مقاطعة زابوروجيا التي تحقق فيها القوات الروسية تقدما، فتشهد معركتين كبيرتين، الأولى معركة شرقي المقاطعة، والثانية غربي زابوروجيا.

وتمثل التقدم الأبرز الذي حققته تلك القوات، خلال الساعات الماضية، بسيطرتها على مزيد من البلدات شمالي زابوروجيا.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية للقوات الروسية هي التقدم في المناطق الشرقية من نهر يانشول كي تصل إلى هذا النهر، تمهيداً للتقدم إلى طريق R-85؛ بهدف قطع الإمداد عن القوات الأوكرانية التي تدافع في مدينة غوليايبول، وفي الوقت نفسه تشكل تهديداً على مدينة زابوروجيا الاستراتيجية عاصمة المقاطعة.