ورطة إبستين.. فضيحة جديدة تلاحق ترامب تفجر غوغل (فيديو إرم)

بينما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدًا إغلاق ملف جيفري إبستين إلى الأبد.. إلا أن القصة عادت بقوة ساحقة، وبلغ اهتمام الأمريكيين معها مستويات غير مسبوقة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1900% خلال أسبوع واحد فقط.

وفقاً لهاري إنتن كبير محللي البيانات في CNN، فإن البحث عن إبستين على غوغل تجاوز الاهتمام بموضوعات ساخنة مثل "جروك" والرسوم الجمركية، بأضعاف.

المثير أن هذه القصة جمعت أعداء سياسيين كستيف بانون وإيلون ماسك، ليتساءل الجميع: "ما الذي يُخفى وراء الستار؟".

بالنسبة لترامب فإن عودة القصة إلى الواجهة تُعد "خطأ فادحاً"، خصوصاً أن لا أحد يعلم إن كانت هناك تسريبات جديدة ستنشر خلال 2025.

وبينما تتردد الأنباء حول مزيد من الملفات الغامضة يبدو بأن هذه الفضيحة لا تنوي الاختفاء قريباً، وكل يوم إضافي يُبقيها حيّة في الإعلام يعني يوماً آخر من الصداع السياسي للرئيس ترامب.