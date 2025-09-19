تحت طائلة المسؤولية.. الداخلية الليبية تحظر إطلاق اللحى لعناصر الشرطة (فيديو)

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان شرقي ليبيا، قرارا يمنع إطلاق اللحية على كافة أفراد جهاز الشرطة، ضمن خطوة وصفها المسؤولون بأنها تهدف للحفاظ على المظهر الانضباطي والموحد للمنتسبين، إضافة إلى تعزيز الجدية والالتزام في عمل الشرطة.

القرار جاء في تعميم موقع من وكيل الوزارة، فرج اقعيم، موجها إلى رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة ومسؤولي الأمن في المناطق، بحظر مطلق لإطلاق اللحية، ومحذرا من المساءلة القانونية لكل من يخالف هذا التعميم.

القرار أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر بعض المواطنين عن تأييدهم للعملية باعتبارها شرطا ضروريا للانضباط وهيبة الجهاز الأمني وتُبعد رجل الشرطة عن أي ارتباطات سياسية أو دينية، بينما رآها آخرون تعديا على الحريات الشخصية.