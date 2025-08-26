لا "حكم ذاتيا" للدروز.. دمشق وتل أبيب على أعتاب اتفاق أمني (فيديو إرم)



في تطور لافت قد يغير ملامح المشهد في الجنوب السوري، كشفت قناة "كان" العبرية أن محادثات متقدمة تجري بين دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

مصادر إسرائيلية أكدت أن جوهر الاتفاق يقوم على مبدأ "عدم اعتداء" من الطرفين، بحيث تلتزم إسرائيل بعدم مهاجمة سوريا، مقابل ضمانات تتعلق بأمن الدروز.

ورغم المخاوف السورية من احتمال دفع إسرائيل نحو إنشاء حكم ذاتي للدروز في السويداء، شدد مسؤولون إسرائيليون عبر وسطاء أمريكيين على أن هذا الخيار ليس مطروحا، مؤكدين أن الاتفاق يقتصر على ضمانات أمنية وتفاهمات مستقاة من اتفاقية "فض الاشتباك" الموقعة عام 1974.

القناة العبرية أوضحت أن الولايات المتحدة تضغط بقوة لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت، من أجل تمكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإعلان عنه كإنجاز سياسي. أما دمشق، فتبدو مدفوعة بأسباب داخلية وخارجية معا، فمن جهة يسعى الرئيس أحمد الشرع لتثبيت حضوره على الساحة الدولية عبر مشاركته المنتظرة الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن جهة أخرى يحاول احتواء التوترات الدامية في السويداء، حيث يعتقد أن لإسرائيل تأثيرا مباشرا على ما يجري هناك.

ونقل مصدر مشارك في المحادثات أن قضية الدروز تبدو الآن أصعب حتى من ملف نزع السلاح في الجنوب السوري، لكنها تظل ضمن مسار تفاوضي يتقدم ببطء وإن كان في اتجاه إيجابي.

لتبقى نهاية سبتمبر محطة فارقة قد تشهد ولادة اتفاق أمني غير مسبوق بين دمشق وتل أبيب، يحمل في طياته رسالة واضحة: لا للحرب… وتفاهمات بشأن مستقبل الدروز.