زفاف الفيضانات.. زوجان يعقدان قرانها بين السيول الجارفة

لم تمنعهما الفيضانات من إقامة حفل الزفاف، زوجان فلبينيان يتحديان عاصفة استوائية شديدة ويقيمان حفلا بين السيول الجارفة.

سارت العروس أغيلار في الممر، وفستانها الأبيض مع ذيله الطويل يطفو خلفها في مياه تكاد تصل إلى ركبتيها.

ويقول العريسان إن شيئا لن يستيطع منعهما من هذا بعد سنوات من الارتباط، فقد كانا قد حجزا موعد زفافهما في الكنيسة قبل عامين، وأخذا إجازة من عملهما من أجل الحفل.

مع مياه بلغ ارتفاعها بعد محاولات التنظيف قرابة النصف متر، عمت الأهازيج الكنيسة مع كل المعازيم الذين قرروا تناسي واقع الأرض والاحتفال بزفاف أرادوه طبيعيا، بما فيهن وصيفات العروس وصديقاتها، بعد أن ردد العريسان عبارات عقد القران في الكنيسة.