الوحدة 8200.. كانت هدفا رئيسا خلال هجوم ميليشيا حزب الله على إسرائيل، فما هذه الوحدة التي خطط الحزب لمهاجمتها في قلب تل أبيب؟

تُعد 8200 أكبر الوحدات في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إذ يُشار إليها أحيانًا باسم "وحدة SIGINT"، وهي وحدة الأمن السيبراني المسؤولة عن التجسس الإلكتروني عن طريق جمع الإشارة وفك الشيفرة وقيادة الحرب الإلكترونية في جيش الاحتلال. مهمتها لا تقتصر على التجسّس الإلكتروني بل تشمل تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار مع تحليل البيانات ومعالجتها وإيصال المعلومات للجهات المختصة، واختراق قواعد بيانات الدول المعادية لتل أبيب وتدميرها إن لزم الأمر، كما تنشط على وسائل التواصل عبر حسابات وهمية تتحدث اللغة العربية.

تعتمد الوحدة على التطور التقني والبعد السيبراني، بهدف تحقيق تفوق استخباراتي على كل مستويات نظام الأمن الإسرائيلي، بما فيها الحربي والسياسي. تعود أولى خطوات عمل الوحدة 8200 إلى ثلاثينيات القرن الـ20 خلال الانتداب البريطاني، إذ وجدت آنذاك عدة كيانات تسعى لجمع المعلومات وفك التشفير، وحاولت مجموعات شبابية كثيرة الاهتمام بالأمر، وفي هذه الظروف نشأت هذه الوحدة، وعُرفت حينها في وسائل الإعلام باسم "وحدة التحصيل المركزية".

مديرية المخابرات العسكرية تعدّ إحدى أقدم الفرق والمؤسسات العسكرية في إسرائيل، إذ أُسست بهدف تزويد الحكومة والجيش الإسرائيلي بمعلومات وتحذيرات وتنبيهات وأخبار يومية، وتتكون من 3 وحدات رئيسية هي الوحدة 8200، والوحدة 9900، والوحدة 404.

الوحدة تمثل أكبر كيان في المديرية، وتتكون بشكل رئيسي من الشباب (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، ويتحدثون أكثر من لغة منها العربية، ويدير الوحدة قائد برتبة "عميد" تبقى هويته سرية خلال مدة ولايته، ونائبه يكون برتبة "مقدم"، وعند الحاجة إلى ذكر أسمائهم في البيانات العامة تكتب الرتبة وحرف واحد من الأسماء.